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موعد أذان الفجر والمغرب أول يوم رمضان في محافظة السويس

كتب:

حمدى عبد الله
12:32 م | الأربعاء 22 مارس 2023
أذان الفجر

أذان الفجر

أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، ضمن مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر والمغرب أول يوم رمضان في محافظة السويس.

ويهتم ملايين الصائمين بالمحافظات، بمعرفة تلك المواقيت، خاصة الفجر والمغرب لتحديد وقت بدء الصوم، والإفطار.

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان في محافظة السويس

حدد البيان الصادر من الهيئة المصرية الهامة للمساحة، موعد أذان فجر أول يوم  رمضان، في تمام الساعة 4:24 صباحا، وهو الموعد المحدد لامتناع المسلمين الصائمين عن تناول الطعام أو الشراب، أو الاقتراب من أي مفطرات من شأنها إفساد وإبطال الصوم.

فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 4:04 صباحا، وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس بعد تناول السحور لكي يهيئوا أنفسهم للصيام، إذ يكون موعد السحور ممتدا حتى موعد الإمساك.

مواقيت الصلاة أول يوم في رمضان

وبالنسبة لمواقيت الصلوات المختلفة أول يوم رمضان، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

موعد أذان الفجر 4:24 صباحا.

ووقت الشروق يحين عند الساعة 5:51 صباحا.

موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:57 صباحا.

أذان العصر يحين موعده عند الساعة 3:25 مساء.

أذان المغرب يحين عند الساعة 6:03 مساء.

وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:20 مساءً.

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بقلم حمدى عبد الله