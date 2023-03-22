نينا مغربي تشارك في مسلسل «الكتيبة 101»

انتهت الممثلة نينا مغربي، من تصوير مسلسل «الكتيبة 101»، المُقرر عرضه خلال موسم رمضان 2023، حيث أعربت عن سعادتها البالغة لمُشاركتها في المسلسل «أنتظر ردود الفعل بفارغ الصبر».

وقالت نينا المغربي، في بيانٍ صحفي، أنّ دورها في مسلسل «الكتيبة 101»، يختلف كثيرًا عما قدمته من قبل، لاسيما وأنّ المسلسل يناقش قضية وطنية هامة.

ويُشارك في بطولة المسلسل، كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، حيث ينضم العمل إلى قائمه الأعمال الوطنية.

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل الكتيبة 101

تدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101»، حول وقائع حقيقية تتمثل في الدور البطولي للكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في داخل سيناء.

ويتكون مسلسل الكتيبة 101 من 20 حلقة، ويعد من الأعمال الضخمة إنتاجيا في موسم رمضان 2023.