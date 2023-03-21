نقابة المهندسين بالقاهرة تكرم 23 أما مثالية

أقامت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة برئاسة المهندس حسام الدين عفيفي، حفل تكريم الأم المثالية بنادي المهندسين بالزمالك بحضور المهندس ضياء الكيكي أمين النقابة.

تكريم 23 أما مثالية

وكرمت النقابة 23 أما مثالية، وقدمت لهم شهادات التقدير والدروع والهدايا لأمهات المهندسين المثاليات وافتتح الحفل حسام الدين عفيفى رئيس النقابة، والذي أكد أن هذا اليوم هو يوم رد جزء من الجميل للأم.

وقال: «الأم أعظم مخلوق في الكون، وأكبر مثال للعطف والحنان والعطاء ومهما بلغنا من العمر لايمكن أن نقابل في حياتنا من يعطينا بلا مقابل مثل أمهاتنا»، مؤكدًا أن الاحتفال بها لا يكفيه يوم أو ساعة بل يكون طوال العمر.

وأشار إلى أن جميع الأديان السماوية أوصت بالأم وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصية، مشددًا على أن كل أم «مثالية» معربا عن شكره لكل الأمهات الحضور وفي مصر كلها.

من جانبه، قال المهندس ضياء الكيكي أمين نقابة المهندسين بالقاهرة، إنه لا يجد مفردات يمكن أن تعبر عما يدور بداخله لأن الكلام لا يكفي لتكريم الأم، لافتًا إلى أنه يوم جميل مميز لأن الاحتفال بتكريم الأم المثالية يصادف حلول شهر رمضان المعظم.

وشدد على أن كل أم من الحضور لديها قصة كفاح ومعاناة فمن بين هؤلاء من واصلت التعب والسهر مع زوجها ورفيق دربها، لتربى أبنائها حتى يصلوا لأعلى المراتب العلمية، ومن بينهن من توفى زوجها وهى صغيرة، وترك لها أطفال فى عمر الزهور فسارعت تجاهد وحدها وتواجه المحن من أجل تربيتهم.