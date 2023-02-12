ردود فعل إيجابية على الحلقة الأخيرة من «وبينا ميعاد».. والجمهور يطالب بجزء ثانٍ

حققت الحلقة الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد أمس ردود فعل إيجابية، بعد عرضها أمس على قناة dmc، وطالب فريق عمل مسلسل «وبينا ميعاد» بتقديم جزء ثانٍ من المسلسل.

ردود فعل الجمهور على مسلسل وبينا ميعاد

وجاءت ردود فعل الجمهور على الحلقة عبر صفحتهم على «فيس بوك»، «مسلسل وبينا ميعاد جميل أوي وأحلي حاجة احترام المشاهد أي كان سنة، ويا ريت كله يبقى كده بدون إسفاف»، وتعليق آخر «مسلسل روعة بكل تفاصيله عنوانه الحب والرحمة والمودة والعشرة مابتهونش على حد»، وتعليق جديد آخر «مسلسل نهايته جميلة جداً جدا وياريت يكون ليه جزء تاني».

وجاءت التعليقات الأخرى كالآتي، «أكتر حاجة تزعل إن المسلسل خلص بجد حلو أوي ويا رب يكون في جزء تاني»، وتعليق آخر «مسلسل اجتماعي راقي ممتاز في كل شيء أظهر مصر جميلة ومشاكل الأسرتين واقعية والحلول لها جميلة».

صبري فواز يعلق على الحلقة الأخيرة

علق الفنان صبري فواز تزامنًا مع الحلقة الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلًا: «الحمد لله إننا كنا خفاف على قلبكم.. مدد».

معلومات عن «وبينا ميعاد»

«وبينا ميعاد» من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.