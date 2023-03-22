موعد صلاة التراويح بالمسجد النبوي والإمام في شهر رمضان

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، مواعيد تفويج حملة التصاريح للروضة الشريفة في شهر رمضان المبارك، خلال المدة من 1- 19 رمضان المقبل.

وتكون المواعيد للرجال من 2.3 صباحًا إلى صلاة الفجر، ومن 11.3 صباحًا إلى صلاة العشاء، فيما تكون مواعيد النساء من بعد صلاة الفجر إلى 11 صباحًا، ومن 11 مساءً إلى 2 صباحًا.

وأوضح المسجد النبوي، أن أئمة شهر رمضان المبارك هم الشيخ ماهر العقيلي والشيخ ياسر الدوسري والشيخ عبدالرحمن السادي والشيخ عبدالله الجهني والشيخ سعود الشريم والشيخ بندر بليلة.

موعد صلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف

وحددت المملكة العربية السعودية، موعد صلاة التراويح اليوم الأول من رمضان 1444 في السعودية، لأدائها في تمام الساعة 8:11 مساء، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تؤذن صلاة العشاء في تمام الساعة 7:45 دقيقة، وبالنسبة للمدة المخصصة لها، فإن صلاة التراويح اليوم الأول في رمضان 1444 بالمملكة، ستنتهي في تمام الساعة 9:30 مساء، ويُترك للمساجد الحرية في زيادة أو تقليل هذه المدة.

وبيَّنت الوكالة، أن الدخول للرجال والنساء سيكون من الساحات الجنوبية مقابل باب رقم 37.

وكثفت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي استعداداتها لشهر رمضان المبارك، من خلال البدء بتنفيذ خطتها التشغيلية في تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين، وتقديم كل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة‫.

فرش السجاد داخل المسجد النبوي بنسبة 100%

وتعمل وكالة الرئاسة وفق خطتها لشهر رمضان، على تهيئة المسجد النبوي بالخدمات كافة، لاستقبال الزوار والمصلين على مدار 24 ساعة، ومراعاة فتح سطح المسجد النبوي بالتزامن مع كثافات الزوار والمصلين، والتفويج للساحات الغربية الجديدة في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي‫.

كما يتم فرش السجاد داخل المسجد النبوي بنسبة 100% وفرش الساحات والسطح حسب كثافة الزوار والمصلين، بالإضافة لتهيئة المصليات وتأمين ما يحتاجه الزوار من المصاحف ومياه زمزم، وتهيئة المرافق ودورات المياه لخدمة الزوار على مدار الساعة.

وكذلك كثفت استعداداتها في تنظيم الإفطار بالمسجد النبوي، ووضع الآليات اللازمة في تسهيل دخول وجبات الإفطار للرجال، من خلال الأبواب التالية: الحرم القديم باب الرحمة (3)، والجهة الجنوبية باب (4.5.37) ، والجهة الغربية باب 8.11 ، والجهة الشرقية باب 34.32، والجهة الشمالية أبواب 17، 19، و21، فيما سيكون دخول الوجبات للنساء عبر المصلى الشرقي باب 25.29، والمصلى الغربي باب 13.17.

وتحرص الوكالة، على التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتعزيز التعاون مع الجميع لضمان سير الأعمال على أكمل وجه، وفق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي، لتأدية عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، بما يسهم في التطوير والبناء لمواكبة خطة الرئاسة 2024م، ورؤية المملكة 2030.