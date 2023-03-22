«الأوقاف»: كبار القراء يشاركون في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل استعداد مسجد عمرو بن العاص لاستقبال المصلين من أجل أداء صلاة أول تراويح في شهر رمضان المبارك 2023.

عبدالعزيز: سعة المسجد الداخلية تصل لـ13 ألف متر

وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم تطوير مسجد عمرو بن العاص بما يتناسب مع العمارة الإسلامية القديمة، مؤكدًا أن سعته الداخلية تصل إلى 13 ألف متر.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم وضع خطة مبكرة لاستقبال شهر رمضان الكريم؛ من خلال تأدية الصلاة بكبار القُراء مثل الطبيب أحمد نعينع؛ الذي سيؤدي أول صلاة تراويح، اليوم، من مسجد الحُسين.

وأوضح أنه سيكون هناك مشايخ من كبار القراء؛ لأداء صلاة التراويح بمسجد سيدنا الحُسين، وتقديم دروس دينية للمصلين، إلى جانب وجود واعظات للسيدات، أيضًا.