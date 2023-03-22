إمساكية شهر رمضان 2023 في تونس.. مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام

إمساكية شهر رمضان 2023 في تونس ومواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام، من أهم الموضوعات التي تهم المسلمين في الدولة العربية الشقيقة، فمن خلالها يمكن الاطلاع على مواعيد الإمساك وصلاة الفجر وموعد الإفطار.

وخلال هذا التقرير نقدم إمساكية شهر رمضان 2023 في تونس ومواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية بالدولة الشقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2023 في تونس

ووفق إمساكية شهر رمضان في تونس الشقيقة، يرفع أذان الفجر في أول أيام شهر رمضان في تمام الساعة 4:50 صباحًا، فيما يكون موعد أذان المغرب في تمام 8:04 مساءً.

وفي نهاية الشهر الكريم يرفع أذان الفجر في تونس في تمام 4:01 صباحًا، ويكون موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:59 مساءً.

وجاءت إمساكية شهر رمضان في تونس كالآتي:

عدد ساعات الصيام في تونس

ويصل متوسط عدد ساعات الصيام في الدولة التونسية نحو 15 ساعة و45 دقيقة.

أول أيام عيد الفطر في تونس

ووفق إمساكية شهر رمضان في تونس يكون أول أيام عيد الفطر فلكيا في تونس يوم السبت 1 مايو المقبل.