تدشين وحدة لتسمين الماشية بمركز البحوث الزراعية بجامعة المنيا

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لوحدات مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال، والخطط المستقبلية لزراعاته وإنتاجه الحيواني.

رافق رئيس الجامعة الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الإدارة، وأمين عام الجامعة.

تحقيق الأمن الغذائي للمصريين

أطلع رئيس جامعة المنيا على زراعات المحاصيل الاستراتيجية بأراضي المركز وفي مقدمتها القمح في إطار توجهات القيادة السياسية بالتوسع في إنتاجيته، وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، والمنزرعة على مساحة 50 فداناً، إلى جانب زراعات الشعير على 10 أفدنة، وزراعات القصب والكراوية والتين الشوكي والأعلاف على مساحات تزيد عن 65 فداناً.

التجهيز لعمل منحل عسل

تفقد عصام فرحات، زراعات النبق استعداداً لتجهيزات عمل المنحل التابع لمزرعة شوشة، ومزرعة النخيل على مساحة 120 فدان، وزراعات الزيتون على مساحة 63 فداناً.

وأشاد رئيس جامعة المنيا بتجارب المركز في استنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والتي يصل متوسط إنتاجيته ما بين 28 إلى 32 أردباً للفدان بإشراف الدكتور حسن محمد فؤاد رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة، والبدء في إجراءات التسجيل للصنف تحت مسمى «المنيا»، بالإضافة إلى تجارب زراعة البلوبان لأعلاف الحيوانات الذي يمتاز بارتفاع نسبة البروتين به وقلة الرطوبة، ويستمر لمدة 10 سنوات بالأرض، وتصل إنتاجيته إلى 200 طن بالعام.

تعزيز الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء الجامعة

ووجه «فرحات» خلال تفقده لمزرعة الإنتاج الحيواني إلى تعزيز الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء الجامعة، وتوفير منتجات الإنتاج الحيواني من الأغنام والماعز طوال شهر رمضان بمنافذ المركز بالحرم الجامعي، والبدء في تدشين وحدة جديدة لتسمين الماشية.