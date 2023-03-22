شوارع الزقازيق بالشرقية تتجمل لاستقبال شهر رمضان.. القطايف وتعليق الزينة

ساعات قليلة ونستقبل أول أيام شهر رمضان المبارك، بينما يستعد المسلمون للصيام بتجهيز وجبة أول سحر للشهر الكريم عام 2023، وشهدت شوارع مدينة الزقازيق زحاما من المواطنين قبل أول أيام سحور لشهر رمضان 2023، كما أقبل المواطنون على شراء الزينة وفانوس رمضان قبل ليلة أول سحور لرمضان، واكتظت الشوارع بالمارة وكأنهم يسابقون الوقت لتجهيز احتياجات أغراض أول أيام رمضان.

إقبال على شراء السلع الغذائية

شهدت محلات السلع الغذائية سواء الهايبرات ومنافذ البيع الاستهلاكية الخاضعة للدولة كمنافذ أهلا رمضان ومنافذ كلنا واحد إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء السلع والمنتجات الغذائية.

الفوانيس تتصدر المشهد في الشوارع

وأقبل الشباب على تعليق زينة رمضان احتفالا بالشهر الكريم ومحاولة لإضفاء البهجة على الشوارع والأهالي وزُينت الفوانيس واجهات المنازل والمحلات التجارية.

القطايف والكنافة قبل أول سحور لرمضان 2023

وكان لشراء ياميش رمضان كالبلح، السوداني والفواكه نصيب آخر، فيما شهدت الشوارع تجول بائعي الفول المدمس وبدأت الصنايعية في عرض القطايف والكنافة.