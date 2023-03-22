«الزراعة»: طرح سلع بتخفيضات 45% ضمن مبادرة «من خير مزارعنا لأهالينا»

كشف سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، تفاصيل استمرار مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا؛ التي تواصل مسيرتها لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المبادرة تعمل على توفير السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية؛ من خلال منافذ ثابتة ومتحركة؛ بالتنسيق مع المحافظين.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أنه يجرى طرح بعض السلع بتخفيضات تصل إلى 45%؛ نتيجة تقليل الحلقات الوسيطة بين المعرض والمواطن؛ والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة

وأوضح أنه يجرى بيع شيكارة بطاطس (4 كيلوجرام) مقابل 10 جنيهات، وبيع اللحوم البلدي بـ185 جنيهًا، وأرز حبة رفيعة مقابل 15.5 جنيه، و17.5 للأرز الحبة العريضة، وبيع الأسماك البلطي درجة أولى طازج مقابل 50 جنيهًا للكيلو بجميع منافذ وزارة الزراعة، وبلطي درجة ثانية بـ 30 جنيهًا.

وأكد أن كيلو البلح في معرض خير مزارعنا لأهالينا يجرى بيعه مقابل 15 جنيهًا، وكيلو المكرونة بـ15 جنيهًا، والسكر بـ 17.5 جنيه؛ وذلك من أجل رفع الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان وبعد رمضان.