أماكن منافذ وزارة الزراعة في القاهرة.. كيلو اللحم بـ180 جنيها

قال المهندس سعيد الدسوقي، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ منافذ القطاع منتشرة في عدد كبير من الأحياء بالقاهرة الكبرى، وعلى رأسها المنافذ الموجودة أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالدقي في شارع نادي الصيد، ومعرض أهلا رمضان التي جرى افتتاحها الأسبوع الماضي بحديقة الأورمان بالجيزة، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأضاف الدسوقي لـ«الوطن»، أنّ معرض أهلا رمضان في حديقة الأورمان في الجيزة، يقدّم تخفيضات بنسبة 30% في السلع والمنتجات، والتي تطرح في إطار مبادرة «خير مزارعنا»، للتخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير سلع زراعية بأسعار مخفضة.

وتابع أنّ المعرض يشارك فيه قطاعات وزارة الزراعة المختلفة، وبينها قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والإدارة العامة للزراعات المحمية وهيئة الإصلاح الزراعي ومركز البحوث الزراعية، موضحا أسعار السلع في معرض أهلا رمضان، كما يلي.

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان بحديقة الأورمان

اللحوم البلدية بـ180 جنيهًا.

اللحوم المجمدة نصف كيلو بـ70 جنيهًا.

لحم استيك بـ200 جنيه.

أسعار الأرز في معرض أهلا رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

الأرز رفيع الحبة بـ15 جنيهًا.

الأرز عريض الحبة 18 جنيهًا.

البطاطس شيكارة 5 كيلوجرامات بـ20 جنيهًا.

العدس 10 جنيهات للنصف كيلو.

السكر بـ16 جنيهًا.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

الأحمر بـ96 جنيهًا.

الأبيض بـ94 جنيهًا.

التمور تبدأ من 20 حتى 50 جنيهًا.

عبوة كيلو تمر فاخر 100 جنيه.

أسعار الأسماك في منافذ وزارة الزراعة

كيلو سمك بلطي درجة أولى 50 جنيهًا.

كيلو سمك بلطي درجة ثانية 35 جنيهًا.

كيلو سمك بلطي درجة ثالثة 30 جنيهًا.

كيلو سمك بوري درجة أولى 100 جنيه.

كيلو طوبار درجة أولى 75 جنيهًا.

منافذ بيع وزراة الزراعة بالقاهرة

أماكن منافذ وزارة الزراعة

منفذ العبور

منفذ وزارة العدل بالديوان العام

منافذ بجوار نادي اتحاد الشرطة بشارع صلاح سالم

منفذ المعادي كورنيش النيل

منفذ دجلة طرة البلد

منفذ مدينة التبين بميدان البوسطة

منافذ بيع منتجات وزراة الزراعة بحلوان

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