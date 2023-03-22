«السكة الحديد»: رحلات قطار التالجو على خط الوجه القبلي تصل أسوان

أعلنت هيئة السكك الحديدية، امتداد مسير رحلات قطار التالجو إلى محطة أسوان على خط «القاهرة - أسوان» بدلاً من الانتهاء بمحطة الأقصر، اعتباراً من غد الخميس، موضحة أنه تقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو على خط «القاهرة - أسوان» من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50 يوم الخميس 23 مارس، ليصل أسوان الساعة 10.35 صباح يوم الجمعة، على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وقوفاً بمحطات «الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - إدفو – كوم امبو».

تفاصيل مواعيد قطار التالجو حتى أسوان

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه ضمن مواعيد امتداد رحلات قطار التالجو على الصعيد حتى أسوان، تقرر أن يعود من محطة أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة الساعة 6:50، وبنفس محطات الوقوف في رحلة الذهاب على أن يعمل أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، مؤكدة أنه يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات «188 – 187 – 973 – 996 – 1015 – 82 – 1012 – 185 – 141 – 88 – 1008 – 732 – 752 – 744 – 90».

أسعار تذاكر قطار التالجو حتى أسوان

وتقرر أن تكون أسعار التذاكر للدرجة الأولى بقطار التالجو من القاهرة إلى أسوان والعكس بـ 700 جنيه، وأسعار التذاكر للدرجة الثانية 550 جنيها، لافتة إلى أن امتداد مسير رحلات التالجو بخط «القاهرة - أسوان»، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكل عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين إذ أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة تشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، إذ تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية.