انطلاق قطار التالجو الثالث على خط «القاهرة - الإسكندرية» الخميس

أعلنت وزارة النقل، بدء تشغيل ثالث قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية ابتداء من يوم الخميس الموافق 16-3-2023 وذلك بعد انتهاء التشغيل التجريبى للقطار، حيث كان القطار الأول قد تم تشغيله على خط القاهرة - الإسكندرية نهاية شهر ديسمبر الماضى كما تم تشغيل القطار الثانى على خط القاهرة - الأقصر الشهر الماضى، على أن يتم تشغيل القطار الرابع فور انتهاء التشغيل التجريبي له، على خط الوجه القبلي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تقرر تشغيل القطار الثالث على خط القاهرة - الإسكندرية بشكل يومى بحيث يقوم القطار برقم 2025 من القاهرة الساعة 8.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 10.30 صباحاً، ويعود القطار برقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهراً ويصل القاهرة الساعة 4.30 عصرا طبقاً للجداول المرفقة .

مواعيد قطار تالجو الجديد القاهرة الاسكندرية

وبناء على ذلك يتم تعديل ميعاد قطارى 905 -916 VIP القاهرة - الاسكندرية والعكس اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 - 3 - 2023 ليقوم بقطار 905 من القاهرة الساعة 9.00 صباحاً ويصل الاسكندرية الساعة 11.30 ، ويقوم قطار 916 من الاسكندرية الساعة 3.00 مساء ويصل القاهرة الساعة 5.30 طبقا للجدول المرفق.

كما يتم تعديل مواعيد القطارات «1109 - 1009 - 956 - 566 - 567 - 966 - 24 -260 - 257 - 286 - 185» اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 -3 - 2023، واعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 - 3 - 2023 يتم تعديل ميعاد قطار 2008 VIP الإسكندرية - القاهرة ، وتعديل ميعاد قطار 928 مكيف الاسكندرية - القاهرة طبقاً للجداول المرفقة نظراً لتشغيل خدمة بديلة أسرع وأعلى درجة .

وتأتى زيادة عدد رحلات التالجو بخط القاهرة - الإسكندرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين مشيراً الى أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية.

وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، ما يقلل من وزن القطار وبالتالي توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها.

وستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار، حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار وتسعى هيئة السكك الحديدية دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتوفير سبل الراحة لهم.