تفاصيل برنامج «رمضان كريم وزيادة».. جولات مثيرة حول العالم على «الراديو 9090»

تنطلق غدا الخميس، أولى حلقات برنامج «رمضان كريم وزيادة» للدكتور محمد رفعت، على «الراديو 9090»، والمقرر له طوال أيام رمضان.

تفاصيل مغامرات «رمضان كريم وزيادة»

مغامرات «رمضان كريم وزيادة» على الراديو 9090، هذا العام ستأخذنا في جولات مثيرة وغريبة في بلاد العالم المختلفة، وسنتعرف من خلال البرنامج على العديد من الأشياء والمعلومات من داخل هذه الدول، بشكل فكاهي كوميدي.

البرنامج يتناول العادات الاجتماعية في البيوت خلال شهر رمضان المبارك، مع وجود دراما تمثيلية للمواقف في الحلقة، يصحبه تعليق الدكتور محمد رفعت عليها، في إطار اجتماعي طبي.

مواعيد إذاعة البرنامج

البرنامج يقدمه الدكتور محمد رفعت بمشاركة مجموعة مميزة من الفنانين الموهوبين، ومن إخراج صفي الدين حسن، ويذاع يوميا علي «الراديو 9090» في تمام الساعة 5:40 مساء، قبل آذان المغرب، والإعادة 12:30 بعد منتصف الليل.