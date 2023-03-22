منخفض السودان يضرب مصر.. كيف يؤثر على طقس رمضان؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتأثر أول وثاني أيام شهر رمضان، بامتداد منخفض البحر الأحمر «منخفص السودان»، مصحوبا بمد رطوبة عالٍ، يؤثر على مناطق من شمال البلاد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد.

تأثير منخفض السودان على طقس رمضان

وكشفت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنّ منخفض السودان يصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على المناطق المذكورة أعلاه، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

ويُتوقع انخفاض درجات الحرارة السبت 25 مارس، كما يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، وفق بيان هيئة الأرصاد بشأن تأثير منخفض السودان.

توقعات درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.