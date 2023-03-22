ينتظر الجمهور إعلان القنوات الناقلة لمسلسل الكتيبة بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023، والمواعيد الرسمية لعرض المسلسل المشارك في سباق الدراما الرمضانية والذي يجمع في بطولته عمرو يوسف وآسر ياسين بجانب عدد من أبرز نجوم الدراما المصرية من بينهم لبلبة، خالد الصاوي، وفاء عامر وفتحي عبد الوهاب، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف تحت إدارة المخرج محمد سلامة.

وحددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القنوات الناقلة لمسلسل الكتيبة بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023، قبل بداية موسم الدراما الرمضانية، حيث يتناول المسلسل بطولات رجال الجيش المصري في مواجهة الإرهاب، والفكر الظلامي، من تأليف إياد صالح

القنوات الناقلة لمسلسل الكتيبة بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023

وتتضمن قائمة القنوات الناقلة لمسلسل الكتيبة بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023 على شبكة قنوات «ON»، والتي يذاع المسلسل عليها المسلسل بجانب عرضه على منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر أن تكشف القناة خلال الساعات المقبلة عن مواعيد عرض المسلسل على قناتي «ON» و «ON دراما».