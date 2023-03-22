تفاصيل قصة مسلسل الكتيبة بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023.. يعرض على شاشة «ON»

ينتظر الجمهور خلال الساعات المقبلة عرض قصة مسلسل الكتيبة بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023، وهو المسلسل الذي ينتمي إلى نوعية الدراما الوطنية، ويسلط الضوء على بطولات رجال الجيش المصري الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على الوطن في مواجهة الإرهاب والتصدي له.

ويستطيع الجمهور متابعة تفاصيل قصة مسلسل الكتيبة بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023، على شبكة قنوات «ON»، بجانب منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر الإعلان عن مواعيد عرض المسلسل اليوم، قبل بداية عرضه مع انطلاق موسم الدراما الرمضانية غدا.

تفاصيل قصة مسلسل الكتيبة بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023

قصة مسلسل الكتيبة بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023، تدور في 20 حلقة من تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، ويجمع في بطولته مجموعة من نجوم الدراما المصرية بجانب عمرو يوسف، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف: محمد رجب، وعمرو محمود ياسين، الذين يجسدون من خلال المسلسل بطولات حقيقة لأبطال من داخل الجيش المصري