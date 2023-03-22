الفنانة غادة عادل لـ قناة الحياة: «أنا حساسة جدا.. والشر ليس له لذة»

قالت الفنانة غادة عادل، إنها تعتقد أنها قابلت في حياتها رجلا وفيا، «وربما تتغير هذه النظرة مستقبلا».

الشر ليس له لذة

ودخلت غادة عادل في نوبة بكاء، خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج «أنا والقناع»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»، قائلة: «الشر ليس له لذة أو نشوة بأي شكل من الأشكال، ومش بحب أحس بتواجد ناس شريرة في حياتي، وأنا مش بستوعب الأمر ده مطلقا، أنا فيه ناس عاملتني بالشر لكن بقدم ليهم ظروف».

أنا حساسة

وتابعت: «أنا إنسانة حساسة جدا، وأكتر حاجة حلوة حصلت في حياتي، إني أخذت وعد على نفسي بالابتعاد عن أي شخص قد يؤذيني في حياتي».

وأكملت: «أه.. مش عايزة حد يضايقني أو أضايق حد، وعايزة أعيش في سلام».