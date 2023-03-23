مع بدء عرض الحلقات الأولى للأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 1 والقنوات الناقلة، والذي تنطلق بعد ساعاتٍ قليلة، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان 2023، حيث يضم الموسم وجبة درامية دسمة ومتنوعة، تحت عنوان «شهر الفرحة».

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 1 والقنوات الناقلة، ستكون يوميًا طوال شهر رمضان عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، فيما أعلنت القناة عن عرضه 3 مرات أخرى، ليكون الجمهور فرصة لمُشاهدته حسب التوقيت المناسب بالنسبة لهم.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وبخصوص مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 1 والقنوات الناقلة، يُعرض كإعادة أولى عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة 2:30 صباحًا، كما يُعاد مرة ثالثة عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة 10:30 صباحًا، وأخيرًا في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

وفي ضوء البحث عن مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 1 والقنوات الناقلة، يُعرض المسلسل حصريًا عبر منصة «واتش إت»، والتي كشفت عن باقات جديدة للجمهور، وبأسعار مناسبة طوال شهر رمضان.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ويبحث الجمهور عن تردد قناة الحياة، كونها القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الحلقة 1، حيث يأتي على تردد 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، يضم عددًا كبيرًا من الممثلين، منهم روبي، ودينا، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، وأحمد رزق، ووفاء عامر، وأحمد بدير، ومحمود عبدالمغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، ونهلة سلامة وآخرين، والمسلسل من إخراج عادل أديب، وتأليف إبراهيم عيسى.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

ويتناول إبراهيم عيسى في المسلسل، قضية خاصة بالمرأة، حيث تؤدي روبي شخصية خريجة الجامعة الأمريكية، ويُجرى ترشيحها لتولي منصب عمودية في قريتها، وبالفعل تتولى المنصب رسميًا، إلا أنّها تواجه العديد من الصراعات داخل القرية، في أجواء من الإثارة والتشويق.