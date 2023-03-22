«الإنجيلية» تشارك التحالف الوطني مبادرة «كتف في كتف» لدعم 150 ألف أسرة

قررت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تنفيذ عدد من الأنشطة المحددة، من خلال خطة عمل في إطار زمني يتناسب مع الاحتياجات العاجلة في شهر رمضان، إلى جانب خطة عمل الهيئة المستمرة خلال العام، والأنشطة والبرامج التي تنفذها بشكل دوري، على أن يتم الاستناد على قواعد بيانات منقحة لمنع تكرار وازدواجية الخدمات وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، وذلك في إطار مشاركة الهيئة في مبادرة كتف في كتف، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: «يمر العالم بظروف اقتصادية طاحنة تؤثر على المجتمع المصري، وإيمانًا بدورنا التنموي الوطني ومسؤولياتنا المجتمعية، نسعى إلى التدخل لدعم الفئات الأولى بالرعاية عبر محافظات الجمهورية، من خلال التخطيط والعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي يقوم بدور عظيم في تنسيق الجهود بين مؤسسات العمل الأهلي بمصر، كما تأتي هذه الجهود في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى دائمًا لإطلاق مبادرات تستهدف سد الفجوات التي يحدثها التأثير الاقتصادي العالمي على هذه الفئات، لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة للمصريين».

وأضاف رئيس الهيئة الإنجيلية: «ندعو الله أن يوفقنا جميعًا، كل في موقعه ودوره وجهوده لنتجاوز تداعيات هذه الأزمة التي يمر بها العالم، إذا نقف معا كتف بكتف واثقين أنّ الله سيعبر بنا إلى آفاق جديدة وأرض صلبة، وتحيا مصر دائمًا بوحدة وسواعد أبنائها المصريين».

كتف في كتف

من جانبها، أوضحت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: «سعداء بعضويتنا في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتضامن الكامل في المشاركة والمساهمة مع باقي زملائنا من الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف الوطني للوصول إلى مستهدفات مبادرة كتف في كتف، ونعلن عن ملامح مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في المبادرة، والتي تستهدف العمل في 12 محافظة، والوصول إلى قرابة 150 ألف مواطن من أهالينا الأكثر استحقاقًا، على أن تتنوع الخدمات وتشمل الأنشطة والتدخلات العاجلة خلال شهر رمضان، والتي تتمثل في توزيع كراتين مواد غذائية جافة بمعاونة 2000 من المتطوعين وبالتعاون مع 500 جمعية قاعدية للقيام بالتعبئة والتوزيع، بجانب تقديم الآلاف من الوجبات الساخنة لمزارعي (مبادرة ازرع) في المحافظات التي يتم تنفيذ المبادرة بها، وكذلك سيتم تنفيذ موائد إطعام لعمال النظافة بالتعاون مع هيئة النظافة بالقاهرة ، وتنفيذ (موائد القرية) بالتعاون وبمساهمة ومجهودات السيدات وشباب بعض القرى في محافظات الصعيد لعمل إفطارات رمضانية وتكون أيضًا ممتزجه بليالٍ فنية بالتعاون مع قصور الثقافة».

وأضافت صاروفيم: «من المقرر عمل مهرجانات للأطفال وتوزيع ملابس للأطفال أثناء الاحتفال بكل الأعياد خلال شهر أبريل، وتقديم مئات الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة، وتنفيذ قوافل طبية للعيون، وتوزيع نظارات وأدوية علاجية وإجراء مئات العمليات الجراحية لمرضى العيون، وقوافل طبية لتحليل السكر العشوائي والتراكمي، وعمل أشعة ملونة ومقطعية لمئات المستفيدين، كما تستمر الهيئة في استكمال أنشطة مبادرة ازرع حيث سيتم البدء في المرحلة الثانية من المبادرة بدءًا من شهر أبريل إلى سبتمبر 2023 والتي ستتناول العمل مع 30 ألف من صغار المزارعين لزراعة 45 ألف فدان بمحصول الفول الصويا وتقديم الدعم في التقاوي والأسمدة مع تنفيذ الدعم الفني والمدارس الحقلية».