افتتاح مسجد سيدي جابر بالإسكندرية مع أول صلاة تراويح لشهر رمضان 2023

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسجد سيدى جابر الشيخ بحي شرق، حيث أدى صلاة التراويح به بعد الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته، ليسع نحو 2000 مصليا من الرجال والنساء بالإضافة إلى الساحة والحديقة الخارجية للمسجد، بالتزامن مع أولى ليالي شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق، والنائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وعقب أداء صلاة التراويح الأولى في شهر رمضان، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، حيث أكد حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

محافظ الإسكندرية: الدولة تهتم ببناء المساجد

على الصعيد ذاته، ثمن محافظ الإسكندرية اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

تطوير مسجد سيدي جابر

وأشار المحافظ إلى أن المسجد تم تطويره بالكامل وصيانته وتجهيزه بالفرش اللازم والحصير وتزويده بالكراسي المتحركة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم، بالإضافة إلى زراعة حدائق المسجد وتجهيزها بالنجيل، وذلك بالتنسيق مع الجمعية التعاونية لنباتات الزينة.