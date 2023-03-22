كريم عبد الخالق يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل «حضرة العمدة»

أعرب الفنان الشاب كريم عبد الخالق، عن سعادته البالغة بمشاركته في أحداث مسلسل «حضرة العمدة»، بطولة الفنانة روبي، وبمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، والمقرر عرضه بدءًا من غد الخميس، عبر قنوات الحياة، ومنصة واتش ات الرقمية بشكل حصري.

كريم عبد الخالق شقيق وفاء عامر فى «حضرة العمدة»

ويجسد «عبد الخالق» خلال أحداث العمل الدرامي، شخصية شاب يدعى «عبيدة سنان» مغلوب على أمره، وينفذ قرارات شقيقته الكبرى «شلباية» التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، إذ تتحكم فى كل الأمور وتدخل في صراع مع «صفية عارف الفارس» التي تجسدها النجمة روبي، بسبب العمودية في قرية «تل شبورة»، وهي قرية ليست حقيقية لكنها واقعية جدًا.

كريم يقترب على الانتهاء من تصوير مشاهده

وفى سياق متصل، اقترب «عبد الخالق» على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل، بقيادة المخرج عادل أديب، في مسلسل حضرة العمدة، الذى يعد يتعاون معه للمرة الثانية بعد مشاركته فى مسلسل «نقل عام»، الذى عرض العام الماضي، وكان إنتاج مشترك أيضًا بين مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد «عبدالخالق» أنه وافق على الدور دون تردد فور تواصل الجهة المنتجة معه، عقب ترشيح المنتج ريمون مقار الذى يثنى له كل الاحترام والتقدير، خاصة أنه ساهم بشكل كبير فى انطلاقته الفنية من خلال مشاركته في أولى أعماله «الأب الروحي» عام 2017.

قنوات ومواعيد عرض «حضرة العمدة»

مسلسل «حضرة العمدة» يعرض عبر شاشة قناة الحياة بداية من غد الخميس الساعة 8.30 مساء، ومنصة واتش ات الرقمية بشكل حصري.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

يشارك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، ووضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادى مؤنس.

والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.