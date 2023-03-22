موعد عيد الفطر المبارك 2023 في المغرب

يجري تحري هلال شهر شوال الشهر العاشر من السنة الهجرية، الذي يحدد موعد عيد الفطر المبارك في المغرب، بشكل رسمي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد تحري هلال شهر شوال لعام 2023، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد العيد بعد رؤية الهلال، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميًا في الوقت المناسب.

اختلاف طرق الاحتفال بعيد الفطر 2023 في المغرب

تختلف طريقة الاحتفال بعيد الفطر 2023 في المغرب من منطقة لأخرى، لكن بشكل عام تشمل الاحتفالات الخاصة بعيد الفطر في المغرب، العديد من العادات والتقاليد، التي يتبعها الناس.

ومن بين هذه العادات والتقاليد:

1- الصلاة الجماعية: يصلي المسلمون صلاة العيد في المساجد والمصليات العامة بعد طلوع شمس العيد، وبعد الصلاة، يتبادل الناس التهاني والتبريكات ويعبرون عن فرحتهم بحلول العيد.

2- تبادل الهدايا: يتبادل الناس الهدايا بين بعضهم البعض في عيد الفطر، ويعتبر ذلك جزءًا من التقاليد الشائعة في المغرب.

3- تناول الأطعمة اللذيذة: تتباين الأطعمة التي يتم تناولها في عيد الفطر في المغرب، ولكن من بين الأطعمة الشائعة التي تتم تحضيرها في هذا العيد: الكسكسي، الحريرة، البسباس، الرغايف وغيرها من الأطعمة التقليدية.

4- الاحتفال بالعائلة: يحتفل الناس في المغرب بعيد الفطر مع العائلة والأصدقاء، ويتناولون الطعام ويتبادلون الهدايا والتهاني.

5- زيارة الأقارب والأصدقاء: يزور الناس بعضهم البعض في عيد الفطر في المغرب، ويتبادلون التهاني والتبريكات ويتناولون الطعام ويقضون وقتًا ممتعًا مع بعضهم البعض.

أداء صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب

ويحرص المغاربة على أداء صلاة عيد الفطر 2023 المبارك في المغرب مع الأهل من خلال الزي المغربي المميز والجلابة المغربية ذات التطرير الرائع.