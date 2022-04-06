موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 رمضان في محافظة دمياط

يحرص الصائمين على معرفة موعد أذان الفجر لبدء يوم جديد في صيام شهر رمضان الكريم ويحرص أهالي محافظة دمياط على متابعة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في خامس أيام شهر رمضان حيث يهتم الصائمين بمعرفة وقت الإمساك عن الطعام وأداء صلاة الفجر ليبدأوا يوم جديد من الصيام.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

ووزعت مديرية الأوقاف بدمياط، منشورا على مساجد المحافظة، قالت فيه إن موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء خامس أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 4:5 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط أى قبيل رفع أذان الفجر بالقاهرة ب 5 دقائق.

مواقيت الصلاة خلال خامس أيام رمضان

ووفق إمساكية رمضان 2022 في محافظة دمياط والتي أعلنتها مديرية المساحة وعممتها مديرية الأوقاف على مساجد المحافظة قبل أيام من بدء الشهر الفضيل، فأن مواقيت الصلاة كاملة اليوم 5 رمضان في محافظة دمياط تكون على النحو التالي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:5 دقائق صباحا.

كما يكون شروق الشمس عند الساعة 5:36 دقيقة صباحا.

بينما يرفع أذان الظهر في تمام الساعة 11:55 دقيقة.

أما أذان العصر فيأتي في تمام الساعة 3:29 دقيقة مساءً.

يأتي موعد أذان المغرب ومدفع الإفطار في تمام الساعة 6:15 دقيقة مساءً.

أما موعد أذان العشاء فيأتي في تمام الساعة 7:36 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة 6 أبريل 2022

موعد أذان الفجر 4:10 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:58 دقيقة.

موعد أذان العصر 3:30 دقيقة.

موعد أذان المغرب 6:17 دقيقة مساء.

موعد أذان العشاء 7:36 دقيقة مساء.