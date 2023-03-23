رئيسي محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى: العدالة هي نبراس القضاء

العدالة الناجزة العدالة لها شقين إجرائي وجنائي، نتحدث عن محكمة النقد وأهميتها ما الذي تمثلة محكمة النقد للقضاء المصري والعدالة في مصر.

محكمة النقد هي المحكمة العليا بالنسبة للتدرج بين محاكم القضاء ومسؤولة عن تسيير وصحة تطبيق القانون وتأويله وتفسيره الحكمة تضع المبادئ التي تسير عليها كافة المحاكم الإبتدائية ومحاكم الاستئناف المحكمة لها دور مؤثر وقوى فى كل المحاكم فى الدول العربية قضاه المحكمة يمثلوا قيمة كبيرة جدا محاكم في الدول العربية وبالأخص دول الخليج ,المحكمة تعد الكوادر القضائية التي تباشر العمل في أماكن كثيرة هي محكمة النقض وتلك هي المحكمة العليا

لو تحدثنا عن الأعراف القضائية والتقاليد القضائية الراسخة فى الدولة المصرية الضاربة بجزورها فى أعماق التاريخ ما هى الموروثات القضايئة الموروثات الراسخة الذى يتميز بها القضاء المصري

القضاء المصري من حق كل مصري يفخر بيه قضاء يقود القضاء فى الوطن العربى ويتمتع بالشفافية والنزاهة والكيدة وتلك صفات تضاهى ذات الصفات فى اعرف الدول الديمقراطية والقضاه يحترمون القانون ويعملون تحت مظلة واحدة وهى خشية الله سبحانه وتعالى.

التاريخ ممتد طويل منذ تخرجك من جامعة القاهرة عام 1967 رحلة ممتدة ورحلة عمل طويلة وشاقة فى العمل القضائى ما الذى عايشته وصابرته طوال هذه الرحلة؟ العمل فى القضاء سواء فى النقابة العامة أو فى القضاء أو فى محكمة النقض دائما يحتاج إلى الدقة والملاحظة والتفانى فى العمل لأن الأمر متعلق بحقوق سواء كنا فى القضاء أو النقابة العامة أو محكمة النقض العدالة هى النبراس والهدف والغاية والقاضى منوط بيه العدالة بين الناس , الناس تتعامل مع القاضى ايان كان حكمه ليس من منطلق القانون ولكن الثقة فى القضاء والثقة فى أن القاضى عادل ومحايد ونزيه وشفاف والقانون الزم القاضى لما يحكم يدون أسبابه هذه الأسباب تمثل الشفافية فى الحكم مثال انا لو حكمت على شخص بالسجن ثلاث سنوات أنا كاتب الحكم انه ارتكب كذا وكذا بالدليل والمحكمة تستخلص أدانته من واقع كل هذه الأدالة هى رحلة طويلة لكن فخور بها

هناك جوانب أخرى بخلاف الجانب العمل فى القضاء ومختلف ومتنوع وثرى أيضا الجانب الإنسانى فى المستشار القاضى الجليل محمد عيد محجوب ؟

حبى للعاملين معى وحل مشاكلهم وهم مطمئنين تماما وأعتقد انهم سعداء الآن الزملاء على كافة الأصعدة عملى كمستشار فنى وأمين عام مجلس القضاء لمدة لمدة طويلة بلغت 12 عاما يعلمون جميعا اننى محب لهم وأخ لهم وخادم أمين لهم جميعا على أختلاف درجاتهم واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يمنحنى حبهم ورضاهم عن أدائى حتى نهاية مدة ولايتى .

الجانب الأسرى والشخصى فى حياة المستشار القاضى الجليل محمد عيد محجوب ما الذى يمثله أعلم أن لديك أولاد لكن ليس من بينهم من يعمل فى القضاء ؟

ربنا من عليا ب أحمد ومحمود وأميرة كانوا متفوقين فى الثانوية العامة ومن أوائل الجمهورية حبوا يدرسو العلوم وأنا ديمقراطى خالص معهم ورغم نشأتهم الريفية القضائية تمثل فى الارياف نخبة النخب لكن قلت لهم كل واحد يدرس التخصص اللى يحبه انا اسمى مش هينفعهم ومفيش دكتور بالوسطة أحمد الكبير حاصل على درجة الدكتوراه والزمالة الملكية البريطانية وزمالة الأتحاد الأوروبى وهو جراح قلب فى معهد القلب القومى وهو من فريق الدكتور مجدى يعقوب منذ 9 سنوات فى أسوان ومحمود دكتور أسنان ويعمل فى مستشفى مصر للطيران ولديه مكانه الخاص الذى يباشر فيه عمله وأميرة صيدلانية وحاليا مدير إدارة التفتيش على مصانع الدواء فى هئية الدواء المصرية

ننتقل لمحور آخر وهو التطور الذى حدث فى الفترة الأخيرة فى محكمة النقض لكن تظل محكمة القضاء والمؤسسة القضائية محتفظة بثوابتها وتقاليدها الراسخة فى القضاء تطور سواء من خلال الميكنة سواء فى الجمهورية الجديدة فى العدالة الناجزة كل هذه الأمور تدور فى أجندة القاضى الجليل محمد عيد محجوب؟

تعبير العدالة الناجزة العدالة لها شقان شق إجرائى وشق موضوعى ’ الشق الإجرائى وهى مجموعة الإجراءات يعنى إذاعة صحيفة دفع الرسوم وتحديد الجلسات استئناف الأحكام الطعن على الأحكام بالنقض وهذه هى المنظمومة الإجرائية وهى دائما تستغل مسارب معينة فى تعطيل الفصل قى القضايا مجموعة الإجراءات سواء كانت إجراءات جنائية التى تحكم قانون العقوبات أو المرافعات التجارية والمدنية التى تحكم القانون المدنى بفروعه , فروعه هو القانون التجارى والأحوال الشخصية والعمال الإجراءات اشتغلنا عليها بالميكنة بحيث يمكن إذاعة صحيفة مباشرة عن طريق الميكنة ممكن يسدد الرسوم ويحدد الجلسة وكان فى هذا الوقت أن يأتى المحامى ويتقدم ويأخذ مثلا أسبوعين أو ثلاث أسابيع لحين تحديد الجلسة لكن حاليا يوضع الصحيفة ويوضع الرسم ويحدد الجلسة فى 15 دقيقة مش ببالغ.

كان زمان يقال أن القضية تمكث فى محكمة النقض 15سنة ؟حقيقة لكن كانت ظاهرة الآن أصبحت الطعون التى مضى عليها هذه السنوات لا تتعدى 200 أو 300 طعن بالذات فى المدنى لكن من سبقونى بذلوا جهود جبارة وحاولوا قدر الطاقة ينهوا هذه المسألة محكمة النقض حاليا فى الشق الجنائى لم تعد هناك طعون قديمة.

المستشار القاضى الجليل محمد عيد محجوب ما الشروط الواجب توافرها فمن يريد أن ينتسب للهئيات القضائية سواء بالقبول مرورا بالاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للقضاء ؟

مجلس القضاء الأعلى هو مبدأيا الدستور فرق بين الجهات القضائية والهئيات القضائية وهى جهات الحكم وفى مصر هذه الجهات القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية هذه جهات الحكم الجهات القضائية هى الهئيات التى تباشر نشاط قضائى سواء النيابة الإدارية باختصاصها أو الوارد فى الدستور أو هئية قضاء الدولة كافة أعضاء الجهات والهئيات يتمتعون بحقوق واحدة ويلتزمون بواجبات واحدة وبينهم وبينهم مساواة فى كافة الحقوق المالية المرتبات والمكافات على قدم المساواة الدستور حدد قاعدة أساسية الأختيار أساسه الكفاءة والمقصود بها الكفاءة العلمية لكن الكفاءة الأهلية متصلة بالصلاحية لتولى منصب القضاء والصلاحية لها جوانب أساسية

بعد أداء اليمن الدستورى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى كان هناك حوار ممتد بين رؤساء الهئيات القضائية عن التحدث فى أمور القضاء والتأكيد على أستقلال القضاء وتقدير واحترام قضاه مصر الأوفياء ؟

الريئس كالعادة بيصر ويتحدث عن مسألة العدالة الناجزة أو سرعة الفصل فى القضايا ويتحدث دائما عن أدخال أساليب حديثة لتيسير الإجراءات فى سبيل العدالة الناجزة وليست العدالة السريعة الرئيس دائما يذكرنا منذ أتى إلينا فى دار القضاء العالى دار العدالة 2014 و2015 وهو يتحدث عن القضاء بكل احترام وكل تقدير وأنه لا يتدخل فى السلطة القضائية وأشهد اننى عملت آمين عام لمجلس القضاء ومساعد أول لوزير العدل ورئيس للدائرة الجنائية لمحكمة النقض لم يتدخل أحد من أى سلطة فى عمل القضاء القاضى حر ومستقل ولا يحكمه الإ القانون وخشية الله سبحانة وتعالى وهذا ما يؤكده الرئيس وهو يتحدث دائما عن سلطة القضاء وأستقلال القضاء وحبه واحترامه على كافة الاصعدة هذا ما اشهد بيه وسمعته فى اجتماع المجلس الأعلى للجهات القضائية واللجنة العليا للإصلاح التشريعى وهذا ما أشهد بيه بعد أداء اليمن الدستورى هذا الوطن وطنا يخوضه رجل عظيم الآن مصر أصبحت فى كل مجالات التنمية اقتصاد ديمقراطية وأخير الحوار الوطنى ودعم سلطة القضاء كل هذا المسأئل مقومات الدولة الحديثة التى يبحث عنها ويعمل من أجلها الرئيس عبد الفتاح السيسى