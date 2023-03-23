الرئيس السيسي يصل إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي لافتتاحه

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي، بعد انتهائه من السحور مع العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لافتتاحه.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال للحاضرين على مائدة السحور مع العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة: «كل سنة وأنتوا طيبين، وأرجو إن احنا منكنش أثقلنا عليكم وحرمنا الأسر من سحور أول يوم، وكان من المهم نكون موجودين مع بعض في مناسبة جميلة زي كده».