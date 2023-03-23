الرئيس السيسي يستمع إلى شرح عن مركز مصر الثقافي الإسلامي

استمع الرئيس السيسي، من المشرفين على مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى شرح تفصيلي عن المشروع، الذي يضم مساحات كبيرة خضراء في منطقة ترسيم الموقع، ويقع على محور بن زايد الشمالي، ويرتفع بمقدار 24 متر عن مستوى سطح المنطقة الشمالية، كثالث أكبر مبنى في العالم.

تفاصيل مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي

وبحسب الشرح الذي استمع إليه الرئيس السيسي، يوجد سور 1200 متر مسطح به بوابة جنوبية بواقع 406 أمتار، وممر للمراسم بإجمالي 8280 مترا مسطحا، وفي الجانب الشرقي والغربي يوجد مركز الثقافة الإسلامي على مساحة 13 ألف متر من الجانب الغربي، ومن المنطقة الشمالية 14 ألف متر، ومن المنطقة الشرقية 15 ألف متر، بإجمالي 42 ألف متر.

ويتكون المركز الثقافي من مركز إعلام ومكتبة عامة وأماكن لتحفيظ القرآن، علاوة على الخدمات التي تخدم المسطح العلوي والساحة العلوية للمسجد، عبارة عن 81 دورة مياه وميضا، و10 أبواب، 4 من الجانب الشرقي، و4 من الغربي، و2 من الشمالي، يخدموا المصلين والمركز الثقافي الإسلامي، الذي يحتوى على 160 محلا تجاريا يخدم المصلين الموجودين.

مسجد يسع لـ12 ألف مصل

وتتسع الساحة العلوية لـ55 ألف مصلي، والمسجد يسع 12 ألف مصل، والساحة الشمالية تسع 61 ألف مصل، وداخل المركز الثاقفي الإسلامي 2000 مصل، بإجمالي 130 ألف مصل للمسجد بالكامل، وده يعتبر ثالث أكبر مبني في العالم.