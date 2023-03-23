القنوات الناقلة لمسلسل حمدلله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023، هي قنوات شبكة CBC، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي حصلت بشكل حصري على مسلسل الفنانة يسرا، بعد أن كانت طيلة السنوات الماضية تعرض مسلسلاتها عبر قناة الحياة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

القنوات الناقلة لمسلسل حمدلله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023، هي CBC، وCBC دراما، إذ يذاع المسلسل على CBC في العاشرة مساء، ويعاد بعدها بساعة على CBC دراما.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

أما تردد القناة الناقلة لمسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا، سنعرضها على النحو التالي:

- تردد 11785

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

من المقرر عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة في تمام الساعة العاشرة مساء.

أحداث وقصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

وتدور أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، بطولة يسرا عن الدكتورة سميحة، التى تعود من الخارج، للحصول على ميراث زوجها الذى توفى في كندا.