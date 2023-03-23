الذهب يرتفع عالميا بعد قرار زيادة الفائدة الأمريكية.. والأوقية بـ1977 دولارا

ارتفع الذهب فوق مستوى 1977 دولار للأوقية، اليوم الخميس، بعد ارتفاع قدره 1.6% جلسة أمس الأربعاء، إذ قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ارتفاعًا متوقعًا على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس، متخليا عن الحديث إلى الحاجة لـ«الزيادات المستمرة»، وملمحا إلى ارتفاع واحد فقط في سعر الفائدة.

استعداد أمريكي لمواصلة رفع سعر الفائدة

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنّ المسؤولين لا يرون تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وأنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع إذا لزم الأمر.

في غضون ذلك، أبلغت وزارة الخزانة الأمريكية، المشرعين أنّ الحكومة الأمريكية لا تفكر في تأمين شامل للودائع المصرفية، مما أعاد إشعال المخاوف بشأن الأزمة المصرفية.

ومن المتوقع أن يشدد بنك إنجلترا سياسته بشكل أكبر اليوم الخميس، بعد قراءة تضخم أعلى من المتوقع في المملكة المتحدة.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

محليا، سجل سعر الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة المصرية، 2303 جنيه لعيار 24 الأكثر نقاءً، وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2015 جنيه، وبيع الذهب عيار 18 بسعر 1727 جنيه، والجنيه الذهب «8 جرام عيار 21» بسعر 16 ألفا و120جنيها.