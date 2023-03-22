توقعات جديدة لأسعار الذهب عالميا.. كم ستصل الأوقية؟

رفعت وكالة فيتش سوليشنز العالمية، توقعاتها لأسعار الذهب لعام 2023 إلى 1950 دولارًا للأوقية من 1850 دولارًا سابقًا، إذ أدت الاضطرابات المصرفية إلى الاندفاع نحو الأمان بين المستثمرين الذين يخشون الركود، في حين انهارت الآن توقعات السوق برفع أسعار الفائدة بقوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

2075 دولار أمريكي

أضافت في تقريرها الأخير: «نعتقد أن تصاعد عدم الاستقرار المالي العالمي، من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2.075 دولارًا للأوقية في الأسابيع المقبلة، على الرغم من وجود مقاومة كبيرة حول هذا المستوى حيث يظل الدولار الأمريكي قويًا».

قالت «فيتش سوليوشنز»، إن من بين العوامل التي تدعم الذهب، انهيار عدة بنوك أمريكية، وانخفاض عائدات السندات الأمريكية، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ منذ آواخر عام 2022، إذ يحوم مؤشر الدولار حول 103 في 18 مارس 2023، مقارنة بـ114 في سبتمبر 2022.

مخاوف من الركود

المخاوف من الركود الاقتصادي، كان من بين الأسباب التي دفعت الوكالة للاعتقاد، بأن الذهب سيأخذ مسارا صاعدا، بالإضافة إلى تنامي المخاطر الجيوسياسية المتمثلة في استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية حتى النصف الثاني من عام 2023 على الأقل.