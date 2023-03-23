أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة في أول أيام رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الموافق الخميس 23 مارس، وأبرز أماكن سقوط الأمطار، وتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، بينما يكون بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأصدرت هيئة الأرصاد، بيانا نشر عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، بشأن أماكن سقوط الأمطار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن ضمن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، أشار بيان الأرصاد، إلى وجود حالة من نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 26 - 16

- دمنهور 26 - 15

- وادي النطرون 27 - 14

- كفر الشيخ 26 - 15

- المنصورة 26 - 16

- الزقازيق 27 - 16

- شبين الكوم 27 - 15

- طنطا 26 - 16

- دمياط 21 - 15

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 28 - 14

- السويس 27 - 13

- العريش 23 - 15

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 29 - 07

- كاترين 20 - 09

- الطور 26 - 13

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 24 - 14

- السلوم 25 - 13

- سيوة 27 - 14

- رأس غارب 27 - 16

- الغردقة 26 - 14

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 27 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 25 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 28 - 13

- بني سويف 29 - 12

- المنيا 30 - 10

- أسيوط 30 - 12

- سوهاج 31 - 13

- قنا 31 - 13

- الأقصر 30 - 14

- أسوان 31 - 16

- الوادي الجديد 34 - 15

- أبو سمبل 30- 15