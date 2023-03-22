أخبار الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشان أخبار الطقس اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن أخبار الطقس اليوم، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة الأربعاء على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 3 لـ5 درجات مئوية.

أخبار الطقس اليوم

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول أخبار الطقس، فإن البلاد تتعرض لكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، دافئة في درجة حرارتها نهارا، بالإضافة إلى وجود امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا سيساعد بشكل كبير على إحساسنا على ارتفاع درجات الحرارة.

أخبار الطقس اليوم.. درجات الحرارة

ومن بين أخبار الطقس اليوم، جاءت درجات الحرارة كالتالي:

- القاهرة 23 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 11

- أكتوبر 23 - 12

- بنها 23 - 12

- دمنهور 22 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 22 - 12

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 12

- طنطا 22 - 12

- دمياط 22 - 12

- بورسعيد 23 - 13

- الإسماعيلية 23 - 11

- السويس 23 - 12

- العريش 22 - 10

- رفح 24 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 18 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 23 - 11

- العلمين الجديدة 21 - 12

- مطروح 21 - 13

- السلوم 22 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 28 - 12