تراجع سعر الذهب للمرة الرابعة اليوم.. وعيار 21 يسجل 1970 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم للمرة الرابعة، بنحو 23 جنيها، بإجمالي خسائر وصل إلى 143 جنيها في 24 ساعة، حيث يسجل عيار 21 الآن 1970 جنيها، وعيار 24 يسجل 2251.5 جنيها، بينما يسجل عيار 18 الآن 1688.5 جنيها.

أسعار الذهب الآن

كما يسجل عيار 14 الآن 1317 جنيها، وقيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 15760 جنيها، بحسب بيان الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

الأوقية تتراجع لـ1952 دولارا

وعلى الصعيد العالمي، تشهد أسعار الذهب العالمية انخفاضا في الوقت الحالي، حيث يصل سعر أونصة الذهب عند قيمة 1952 دولارًا بعد أن وصلت امس الي 2009 دولاراً.