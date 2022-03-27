واشنطن تعلن وصول مدمرة أمريكية إلى بولندا لتعزيز تماسك الناتو

أعلن الأسطول السادس الأمريكي، وصول مدمرة أمريكية إلى مدينة جدانسك البولندية، وفقا لما ذكرت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأوضح الأسطول السادس الأمريكى أن المدمرة "فورست شيرمان" أجرت مناورات مع البحرية البولندية، لافتا إلى أن وصول المدمرة إلى بولندا يهدف لتعزيز تماسك الناتو

فيما تجرى مناورات أميركية كندية أوروبية إسرائيلية في اليونان للتعامل مع تهديدات صواريخ أرض - جو

فرنسا تحذر من تصعيد النزاع فى أوكرانيا

فيما حذرت الرئاسة الفرنسية من التصعيد في أوكرانيا، إثر تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن، بشأن الحكم فى روسيا والتى قال فيها إنه لا يمكن لبوتين البقاء فى السلطة

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، وسط عقوبات فرضها عدد من الدول على روسيا