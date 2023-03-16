«الإسكان» تعلن بدء الطرح الثاني للتخصيص الفوري للأراضي السكنية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء الطرح الثاني للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مَسكن»، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، مشيراً إلى أن الطرح يبدأ من اليوم ولمدة شهرين.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة، وسيتم عرض قطع الأراضي السكنية المتاحة بالطرح الثاني، ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities. gov.eg)، بداية من صباح اليوم.

توفير قطع الأراضي للراغبين في بناء مسكنهم الخاص

وأشار الوزير، إلى أن الطرح يأتي بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، وذلك بشكل دائم ومُيسر، ودون أية أسبقية سواء للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض، ويشمل الطرح الثاني 481 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة من بينها 56 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بجانب 146 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن الشروق و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر والعبور والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى 279 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن بدر والسادات والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة.

خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من اليوم الخميس 16 مارس ولمدة شهرين حتى 15 مايو المقبل، من خلال الدخول الى الرابط التالي https://reserve.newcities. gov.eg، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

وأضاف معاون وزير الإسكان أن الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد للعملاء الجدد، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل «الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي»، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة «كروكيات – جدول تفصيلي»، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها «إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة»، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، كما تتضمن الاستمارة تعهدا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي «تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوماً على إيداعه بالبنك»، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.

وأكد المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أنه لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور، والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، بخلاف مصاريف الدراسة، كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص «عملة السداد – نسبة الاستكمال»، ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز، وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيداً لإطلاق الحجز التالي.

نسبة الحجز لقطع الأراضي

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن الطرح الأول من البرنامج، خلال الفترة من 8/12/2022 إلى 7/2/2023، تضمن 305 قطع أراض، وبلغت نسبة الحجز لقطع الأراضي بمحوري «المميز - المتوسط»، 93 % من قطع الأراضي المطروحة، فيما بلغت نسبة الأراضي المخصصة بمحور الأكثر تميزا 50 % من قطع الأراضي المطروحة، منها 90% سيتم استكمال قيمتها بالدولار الأمريكي، كما أنه تم تخصيص قطع الأراضي المطروحة بهذا المحور بمدينة المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع المُنشأة حديثا بنسبة 100 %.