«الإسكان»: بدء التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر بالجيزة غدا

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غدا الخميس، التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، وذلك فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالا بمنطقة إمبابة، بطول 12 كيلومترا، والتى انتهى من تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وزير الإسكان: المحور الأول الرابط بين شمال وجنوب الجيزة

وأكد وزير الإسكان، أنّ المحور يسهم في حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة ومحوري 26 يوليو وصفط اللبن، لافتا إلى أنّ هذا المحور يعد الأول الذي يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائري مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.

نصار: المحور سيحقق انسيابية في الحركة المرورية بالجيزة

من جانبه، أشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنّ محور الفريق كمال عامر الحر، يُعد أحد المحاور الجديدة بشبكة الطرق السريعة، التى ترتبط بالطريق الدائرى، وتأتى أهمية المحور في أنه يحقق تطورا ملحوظا فى انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، ويربط المحور القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوبا بالقوس الشمالي، بطول 12 كيلومترا وعرض (33 - 65.5) مترا.

ولفت إلى أن المحور الجديد يربط المحاور العرضية الرئيسية «26 يوليو- جامعة الدول العربية- صفط اللبن- فيصل- الهرم»، بالإضافة إلى شوارع مستشفى الصدر، والثلاثيني وخاتم المرسلين ومطار إمبابة، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالا، ليصبح إجمالى طول المحور 15 كيلومترا.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى التى تم إنشاؤها فى المشروع بشكل حضارى، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن تنفيذ المحور شارك فيه 5 شركات مقاولات وطنية، استخداموا نحو 250 ألف طن حديد تسليح، و20 ألف طن باكيات معدنية، و600 ألف متر مكعب خرسانة، وتنفيذ مليون متر مسطح أعمال أسفلتية، كما أن تنفيذ المشروع في منطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالقاهرة الكبرى، ومليئة بشبكات المرافق، وملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد، تطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لعدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع، بجانب تحويل كيلومتر كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع «كهرباء - مياه شرب- صرف صحي- غاز- تليفونات- شبكات اتصالات».

وأشار إلى أنه تم تحديث وإحلال حوالي 15 كيلومترا شبكات مرافق، إضافة إلى إجراء التنسيقات اللازمة للعمل في المسافة المتداخلة من المحور مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق المحيطة بالمحور، وتوفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع.