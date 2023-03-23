أسعار السلع والمشروبات في معارض أهلا رمضان

تطرح وزارة التموين العديد من السلع والمشروبات في معارض أهلا رمضان، تيسيرا على المواطنين خلال الشهر الكريم، حيث أنه لا غنى للناس عن استخدام المشروبات والعصائر والياميش بعد يوم صيام طويل، بالإضافة إلى الدواجن والسكر والزيت وغيرها من السلع الأساسية التي يتم استخدامها بشكل يومي في تحضير الأكلات المختلفة، وفي السطور التالية، نستعرض أبرز أسعار السلع في معارض أهلا رمضان.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

- دواجن محلي مجمدة سجلت نحو 65 جنيها.

- سجل سعر الكيلو من الدواجن البرازيلي المجمدة نحو 65 جنيها.

- كيلو اللحم السوداني الطازجة سجلت نحو 165 جنيها.

- كليو اللحم البلدي من 180 إلى 190 جنيها.

- زيت الشرق 800 مللي بسعر 35 جنيها.

- زيت مالي 900 مللي بسعر 52 جنيها.

- زيت خليط كوكي بسعر 49 جنيها.

- زيت 5 لترات بونو 250 جنيها.

- أرز مصري عريض الحبة وزن 1 كيلو 14.5 جنيه.

- سعر الأرز المصري عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه.

- أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيها.

- سكر أبيض حر وزن 1 كيلو بسعر 14.5 جنيه.

- مكرونة غير مغلفة سعر الكيلو 17 جنيها.

- مكرونة وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

أسعار الياميش والمكسرات

- كيس قمر الدين الشلال 400 جرام بسعر 62 جنيها، والأسطورة 400 جرام بسعر 45 جنيها.

- كيس تين مجفف 300 جرام بسعر يصل إلى نحو 60 جنيها.

- بلغ سعر علبة مشمشة تركي 250 جرام نحو 80 جنيها.

- قراصيا بلغاري 250 جرام بسعر 60 جنيها.

- عين جمل مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 81 جنيها.

- لوز مقشر أمريكي 250 جرام بسعر 70 جنيها.

- زبيب أبيض بناتي 500 جرام بسعر 27.50 جنيه.

- تمر هندي بالبذر 300 جرام بسعر 40 جنيها.

- فول سوداني بوزن الكيلو بسعر 42.50 جنيه.

- شربات ورد بلاستيك وزن 835 جرام بسعر 17.5 جنيه.

- شربات فراولة بلاستيك وزن 835 جرام بسعر 17.5 جنيه.

- شربات فراولة وزن 815 جرام بسعر 17.5 جنيه.

- شربات ورد وزن 815 جرام بسعر 17.5 جنيه.

- شراب كركديه طبيعي وزن 825 جرام بسعر 19.5 جنيه.

- شراب خروب طبيعي وزن 825 جنيه بسعر 26 جنيها.

- شراب تمر هندي طبيعي وزن 825 جنيه بسعر 27 جنيها.