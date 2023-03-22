أسعار الأرز في منافذ التموين.. ثابت على البطاقات ومنخفض في «أهلا رمضان»

تشهد أسعار الأرز في منافذ التموين ثباتا، بالنسلة لأصحاب بطاقات التموين التي تصرف سلعة الأرز من بين السلع التموينية المستحقة شهريا، من منافذ بقالي التموين، فضلا عن تكثيف ضخ الأرز في فروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان.

أسعار الأرز في منافذ التموين

وثبتت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار الأرز في منافذ التموين، والذي يُصرف من منافذ البقالين لحاملي البطاقات وفقا لحصة كل أسرة، والتي تتحدد بناء على عدد الأفراد المدرجين عليها، حيث تحصل الأسرة على كيس الأرز وزن كيلوجرام بسعر 10.50 جنيه، وهو السعر الثابت للأرز منذ نحو العام.

سعر الأرز خارج بطاقة التموين

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغدائية من مخازن الجملة التابعة لها، وعددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية، آلاف الأطنان يوميا من السلع الغذائية وبينها الأرز لتوفيره بالسعر الحر للمواطنين بانخفاض ما يقرب من 30% عن سعره في الأسواق المحلية، إذ تطرح وزارة التموين سعر الأرز الحر عند من 14.50 جنيه حتى 16.50 جنيه، كما توفر أيضا عبر المجمعات الأرز الفاخر بنسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها.

فيما تضخ وزارة التموين العديد من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة عبر منافذها الثابتة أو عبر السيارات المتنقلة والتي تطرح الدواجن المجمدة والسلع في الشوارع والميادين الرئيسية، ويبلغ عددها 250 سيارة متنقلة تيسيرا على المواطنين.