مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض الحلقة الأولى لـ سره الباتع والقنوات الناقلة

قبل ساعات قليلة من بدء شهر رمضان تستعد القنوات الفضائية لعرض الحلقات الأولى من المسلسلات الرمضانية اليوم، لذا يرغب الجمهور معرفة مسلسلات رمضان 2023 وموعد عرض الحلقة الأولى مسلسل سره الباتع والقنوات الناقلة.

الحلقة الأولى من مسلسل سره الباتع

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل سره الباتع، والقنوات الناقلة، ضمن مسلسلات رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل سره الباتع والقنوات الناقلة

أعلن المخرج خالد يوسف موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل سره الباتع، منوها بأنها ستعرض الساعة 10 مساء على قناة الحياة والساعة 11:30 على قناة أون، مضيفا: «أتمنى لكم مشاهدة تليق بكم».

قصة مسلسل سره الباتع في رمضان 2023

تدور قصة مسلسل «سره الباتع» حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام السلطان حامد، الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، وهي مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس، ويقوم ببطولته أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وهالة صدقي، وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.