تفصلنا ساعات قليلة عن الإفطار في أول أيام شهر رمضان، الخميس 23-3-2023، حيث يسجل موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الخميس 23-3- 2023 الساعة 6.9 دقائق، مساء، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الخميس 23-3- 2023

وتضمنت إمساكية شهر رمضان الكريم 2023، والتي أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، على صفحتها أن عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس 23-3-2023، في محافظة الغربية تصل إلى 14 ساعة، حيث إن موعد الإفطار في الغربية 6 و 9 دقائق مساءا، ويعد أول أيام شهر رمضان المبارك هو أقل أيام الشهر في الصيام.

موعد الإفطار اليوم في الغربية الخميس 23-3-2023

ويحرص المواطنون في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، على الانتهاء من كافة أعمالهم مبكرا والعودة إلى منازلهم قبل موعد أذان المغرب وتناول الإفطار في أول أيام رمضان مع أسرهم، ودائما ما يشهد أول أيام شهر رمضان تناول كافة أفراد الأسرة والعائلة الإفطار مع بعضهم، في جو عائلي وروحانيات رمضانية.