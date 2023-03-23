البنوك تخطر العملاء بحدود التحويل الجديدة: 120 ألف جنيه في اليوم

أخطرت العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية، العملاء بزيادة حدود التحويلات المالية عبر شبكة المدفوعات الوطنية «إنستا باي»، بعد قرار البنك المركزي المصري.

70 ألف جنيه في العملية الواحدة

وأبلغت «البنوك»، العملاء، بحدود المعاملة المالية الواحدة، حيث أصبح تحويل الأموال متاح عبر التطبيق التابع للبنك المركزي، حتى 70 ألف جنيه بدلا من 50 ألفا، وزيادة الحد الأقصى اليومي للتحويل لـ120 ألف جنيه بدلاً من 60، مع زيادة الحد الأقصى الشهري ليصبح 400 ألف بدلا من 200.

«الأهلي ومصر والقاهرة وCIB»

وذكرت الصفحة الرسمية لشبكة المدفوعات، «إنستاباي»، أنّ التطبيق متاح مع بنوك: الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، SAIB، المصري الخليجي، العربي الأفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي.

من بين البنوك الأخرى التي تتعامل بـ«التطبيق»، جاء: التجاري وفا، المصري لتنمية الصادرات، البركة، فيصل الإسلامي،HSBC- التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، أبوظبي الإسلامي​​، الأهلي المتّحد، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتّحد، أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري.

زيادة أعداد وقيم المعاملات

كان «المركزي» خاطب البنوك بكتاب دوري، وجّه فيه بالعمل وفق الحدود الجديدة للتحويلات اعتبارا من منتصف مارس الجاري، وذلك بعد تلاحظ تزايد أعداد وقيم المعاملات التي تتم عبر المنظومة، الأمر الذي استدعى بالضرورة زيادة الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلالها، بهدف استيعاب مختلف الشرائح وحالات الاستخدام التي ظهرت في الفترة الأخيرة.