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القبض على 3 أشخاص في القطامية بتهمة سرقة «طوب إنترلوك»

كتب:

محمد بركات
12:42 م | الأربعاء 22 مارس 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية كواليس ما تمّ تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تورط سائق سيارة نقل في سرقة طوب «إنترلوك»، وتحميله على السيارة قيادته حال تواجده في القطامية. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقني أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك أحد الأشخاص، مقيم في كرداسة بالجيزة وأنه وراء ارتكاب الواقعة بمعاونة آخرين (سائق، ومقاول).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم وبحوزتهم كمية من الطوب وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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بقلم محمد بركات