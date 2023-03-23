طلاب جامعة الدلتا يواصلون الزيارات العلمية للكيانات والهيئات المختلفة

تواصل جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، تنظيم الزيارات العلمية الميدانية الأسبوعية لطلابها داخل الكيانات والهيئات المختلفة؛ والتي تساعدهم على الاحتكاك المباشر بسوق العمل وربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية، بالإضافة إلى اكساب الطلاب المهارات والخبرات مدعومة بالتطبيق العملي، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشؤون التدريب والخدمات، والدكتور عبدالعظيم إسماعيل المنسق العام للتدريب.

التعرف على خط إنتاج الألواح الشمسية بأنواعها المختلفة

وأجرى مجموعة من طلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة زيارة علمية إلى شركة سولار جيت، رافقهم الدكتور عمرو عبد الهادي رئيس القسم، تم التعرف على أنواع الخلايا الشمسية، وشرح لنظرية عملها، كما تم التعرف على خط إنتاج الألواح الشمسية بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى مراحل إنتاج الألواح الشمسية من مرحلة تجميع مكونات اللوح الشمسي إلى مرحلة الاختبار.

توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي كشك حرص الجامعة على توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب من خلال شركات رائدة في التخصص، مع وجود متابعة مستمرة ووضع خطط تدريبية ومشرفين على التدريب، بما يسهم في إعداد وتخريج متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية والانفتاح نحو الاهتمام بالتصنيع في كافة المجالات.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة الشركة وجميع العاملين بها على حسن الاستقبال والتعاون خلال الزيارة لتحقيق اقصى استفادة للطلاب.