كشفت الحكومة التونسية، عن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، إذ أن اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك في تونس، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم

ونشرت الحكومة التونسية في بيان مواقيت الصلاة مع موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، لتبدأ صلاة الفجر 4:44 صباحا والشروق 6:19 صباحاً وصلاة الظهر 12:26 مساء وصلاة العصر 3:54 مساء وصلاة المغرب 6:33 مساء وصلاة العشاء 7:58 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 23-3-2023

وأشارت الحكومة إلى أن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، ستختلف يوميا إما أن يقل أو يزداد دقيقة أو دقيقتين، حيث إن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 23-3-2023 يبدأ عند 6:33 ويفطر فيها الصائمون.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

وأضافت الحكومة أن موعد صلاة المغرب في تونس اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث أنه سيزيد إلى أن يصبح صلاة المغرب الساعة 6:40 مساءاً.

موعد الإفطار اليوم في تونس الخميس 23-3-2023

وأشارت الحكومة التونسية، إلى أن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الخميس 23-3-2023 سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة حيث من المقرر أن يؤذن المغرب عند ساعة 7:33 مساء.