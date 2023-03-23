كشفت الحكومة التونسية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس، إذ يبدأ شهر رمضان اليوم 23-3-2023، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس 23-3-2023

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ صلاة الفجر 4:44 صباحا والشروق 6:19 صباحاً وصلاة الظهر 12:26 مساءا وصلاة العصر3:54 مساءاً وصلاة المغرب 6:33 مساءاً وصلاة العشاء 7:58 مساءاً.

موعد اذان الفجر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، ستختلف يومياً إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد اذان الفجر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، سيبدأ في الساعة 4:44 صباحاً ومن الممكن أن يقل يومياً بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:31.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:26 مساءاً ليقل تدريجياً بنسبة قليلة حتي نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:24.

موعد اذان العصر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان العصر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند الساعة 3:54 مساءاً ليزيد تدريجياً حتي نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:57 مساءاً.

موعد اذان المغرب في تونس اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند 6:33 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:40 مساءاً.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت الحكومة التونسية، أن عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، لتكون 13 ساعة و47 دقيقة.