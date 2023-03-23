مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس
كتب:
أحمد عادل موسى
12:00 ص | الخميس 23 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في تونس اليوم الخميس
كشفت الحكومة التونسية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس، إذ يبدأ شهر رمضان اليوم 23-3-2023، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.
مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس 23-3-2023
مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ صلاة الفجر 4:44 صباحا والشروق 6:19 صباحاً وصلاة الظهر 12:26 مساءا وصلاة العصر3:54 مساءاً وصلاة المغرب 6:33 مساءاً وصلاة العشاء 7:58 مساءاً.
موعد اذان الفجر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023
وذكرت أن مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، ستختلف يومياً إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد اذان الفجر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، سيبدأ في الساعة 4:44 صباحاً ومن الممكن أن يقل يومياً بنسبة دقيقة إلى دقيقتين حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:31.
موعد أذان الظهر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023
موعد أذان الظهر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:26 مساءاً ليقل تدريجياً بنسبة قليلة حتي نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:24.
موعد اذان العصر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023
موعد أذان العصر في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند الساعة 3:54 مساءاً ليزيد تدريجياً حتي نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:57 مساءاً.
موعد اذان المغرب في تونس اليوم الخميس 23-3-2023
موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند 6:33 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:40 مساءاً.
عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الخميس 23-3-2023
وذكرت الحكومة التونسية، أن عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الخميس 23-3-2023، لتكون 13 ساعة و47 دقيقة.