بدأت أولى أيام شهر رمضان الكريم ، بأجواء روحانية جميلة واستعدادات المواطنين لأداء الصيام والصلوات والفرائض، وتنشر «الوطن» موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023، حيث يتساءل البعض عن المواقيت لإقامة الصلاة و تناول الطعام والشراب، في أولي أيام الشهر الكريم .

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس

أعلنت هيئة المساحة المصرية، في بيان لها موعد أذان المغرب في مدن محافظة البحر الأحمر اليوم الخميس 23-3-2023، في مدن الزعفرانة ورأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر والغردقة عاصمة المحافظة وسفاجا والقصير جنوب المحافظة، والذي يحل علينا في تمام الساعة السادسة و3 دقائق في مدينة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، والساعة 5:59 دقيقة في مدينة رأس غارب و الساعة 5:57 في مدينة الغردقة و 5:57 في مدينة سفاجا و 5:55 دقيقة في مدينة القصير و 5؛54 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

موعد صلاة المغرب في البحر الأحمر اليوم

وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ الوطن أن موعد إقامة الصلاة في البحر اليوم بعد أذان المغرب والذي يحل في الساعة السادسة و 3 دقائق في مدينة الزعفرانة ، والساعة 5:59 دقيقة في مدينة رأس غارب و الساعة 5:57 في مدينة الغردقة و 5:57 في مدينة سفاجا و 5:55 دقيقة في مدينة القصير و5:54 دقيقة في مدينة مرسى علم حيث يستحب أن تكون الإقامة لصلاة المغرب بعد الأذان بوقت يكفي لاستعداد الناس للصلاة، وإذا نظرنا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نجد سعة من حيث وقت الانتظار بين الأذان والإقامة.

موعد الإفطار اليوم في البحر الأحمر الخميس 23-3-2023

موعد الإفطار اليوم الخميس في أولى أيام شهر رمضان المبارك في محافظة البحر الأحمر مع موعد رفع أذان المغرب والذي يأتي في الساعة السادسة و 3 دقائق في مدينة الزعفرانة، والساعة 5:59 دقيقة في مدينة رأس غارب و الساعة 5:57 في مدينة الغردقة و5:57 في مدينة سفاجا و5:55 دقيقة في مدينة القصير و 5؛54 دقيقة في مدينة مرسى علم طبقا لهيئة المساحة المصرية.