ساعات قليلة ويأتي موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الخميس 23-3-2023 لينتهي أول يوم صيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، وأهم ما يشغل الصائمين في كل مكان هو توقيت الأذان في المكان الذي يقيم به نظرا للاختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى، مما يجعل الصائم يبحث عن تقويت المدينة التي يقيم بها.

موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الخميس 23-3-2023

ويشغل الصائمون البحث عن موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم بحسب ما حدده قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي حددت موعد صلاة المغرب ومواقيت الصلاة في كل مدينة من المدن المصرية من أجل الالتزام بها وحتى لا يفسد الصيام نظرا لاختلاف التوقيت.

موعد أذان المغرب اليوم في الدقهلية الخميس 23-3-2023

حدده قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب اليوم في الدقهلية الخميس 23-3-2023 الساعة 6:08 مساء حيث يتغير الموعد يوميا بسبب تغير فصول السنة ويختلف من مدينة إلي أخري في محافظات مصر من دقيقة إلي دقيقتين سواء بالزيادة أو بالنقصان لذلك على كل صائم الالتزام بموعد المكان الذي يقيم به.

وتشير إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة إلى أن مدة ساعات الصوم 14 ساعة و1 دقيقة، في أول أيام شهر رمضان بمحافظة الدقهلية.

وكانت دار الافتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر رمضان 2023 وحددت موعد الصيام فلكيا وبالرؤية الشرعية يوم الخميس الموافق 23-3-3023 وهو الموعد الذي صامت فيه عدد كبير من الدول العربية، وعلي المقيم في كل دولة وكل مدينة الإلتزام مواقيت الإفطار والسحور وصلاة الفجر المحدد بها.