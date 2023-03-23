كشفت الدولة السورية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، إذ يبدأ اليوم أول رمضان الكريم، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ صلاة الفجر 5:10 صباحا، والشروق 6:35 صباحا، وصلاة الظهر 12:42 مساءا، وصلاة العصر4:10 مساءا، وصلاة المغرب 6:48 مساءا وصلاة العشاء 8:18 مساءا.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد اذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:10 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:58.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

وموعد أذان الظهر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:42 مساءا ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس، إلى الساعة 12:39.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند الساعة 4:10 مساءا ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري، إلى الساعة 4:12 مساءا.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند 6:48 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:54 مساءا.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

وبحسب بيان من الدولة السورية، أن عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الخميس 23-3-2023، لتكون 14 ساعة و30 دقيقة.