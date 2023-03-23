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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس

كتب:

أحمد عادل موسى
12:00 ص | الخميس 23 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الخميس

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الخميس

كشفت الدولة السورية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، إذ يبدأ اليوم أول رمضان الكريم، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ صلاة الفجر 5:10  صباحا، والشروق 6:35 صباحا، وصلاة الظهر 12:42 مساءا، وصلاة العصر4:10  مساءا، وصلاة المغرب 6:48 مساءا وصلاة العشاء 8:18 مساءا.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد اذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:10 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:58.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

وموعد أذان الظهر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:42 مساءا ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس، إلى الساعة 12:39.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند الساعة 4:10 مساءا ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري، إلى الساعة 4:12 مساءا.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند 6:48 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:54 مساءا.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الخميس 23-3-2023

وبحسب بيان من الدولة السورية، أن عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الخميس 23-3-2023، لتكون 14 ساعة و30 دقيقة.

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