موعد أذان الفجر في محافظة الفيوم أول أيام رمضان: اعرف وقت السحور

يبحث الآلاف عن موعد أذان الفجر في محافظة الفيوم والذي يعد أول فجر في شهر رمضان، خصوصًا أنّه تفصلنا ساعات قليلة فقط عن تناول أولى وجبة سحور في أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية/ 2023 ميلادية.

وتستعرض «الوطن»، موعد اذان الفجر في محافظة الفيوم خلال أول أيام رمضان، فضلًا عن موعد السحور، ووقت الإمساك، وعدد ساعات صيام أول يوم رمضان، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر اليوم في محافظة الفيوم

وبحسب إمساكية رمضان 2023 التي أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية، فإنّ موعد أذان الفجر في محافظة الفيوم خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، يأتي في تمام الساعة 4:31 صباحًا.

ويأتي موعد السحور في أول أيام شهر رمضان 2023، في تمام الساعة 2:11 صباحًا، بينما يكون وقت الإمساك عن تناول الطعام والمشروبات في تمام الساعة 4:11 صباحًا.

وتبلغ عدد ساعات الصوم في أول أيام شهر الصوم بمحافظ الفيوم، نحو 13 ساعة و59 دقيقة، بحسب ما أعلنت عنه هيئة المساحة المصرية.

سحور مميز أول أيام الصوم

ويحرص أهالي محافظة الفيوم، على إعداد وجبة سحور مميزة في أول أيام الصوم، لتكون مشبعة وتساعد الجميع على تحمل الصيام في أول أيام خوفًا من صعوبته.

وقالت دنيا مجدي، إحدى سيدات محافظة الفيوم، أنّها تحرص على تنويع مائدة الطعام في أول سحور بشهر رمضان المبارك، لتشمل الكثير من الأطعمة أبرزها الفول والبيض والزبادي.

منافسة شرسة بين مطاعم الفول

ويتنافس أصحاب مطاعم الفول بمحافظة الفيوم، على تقديم وجبات سحور مميزة، في أول أيام رمضان، والتي تشمل الكثير من الأطعمة الشهية، كما وضع أصحاب المطاعم سرادقات وأنوار وزينة رمضان لجذب أنظار المارة ليتناولوا السحور لديهم في جو مميز مختلف عن المنازل.

خيم رمضانية في الفيوم لأول مرة

ولأول مرة شهدت محافظة الفيوم، انتشارًا كبيرًا للخيم الرمضانية خصوصًا على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، والتي تتميز بتوفيرها جو رمضاني مبهج يتمثل في تقديم عروض تنورة، وفرق مديح، وأغاني رمضان، وذلك إلى جانب وجبات السحور المميزة التي تقدم بأسعار تنافسية تختلف وفقًا لكل مكان.