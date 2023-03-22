مواقيت الصلاة في الفيوم خلال أول أيام شهر رمضان 2023.. اعرف موعد السحور

أدى الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، صلاة التراويح في مختلف المساجد، مساء اليوم الأربعاء، لاستقبال شهر الصوم، فيما أصبحت مواقيت الصلاة في الفيوم خلال أول أيام شهر رمضان 2023 أحد أكبر اهتمامات المسلمين، لكي يتسنى لهم أداء الصلوات في موعدها، فضلًا عن معرفة مواعيد السحور والإمساك والإفطار، حتى يتمكنوا من الاستعداد لها مبكرًا.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة الفيوم خلال أول أيام شهر رمضان 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الفيوم

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان، ومواقيت الصلاة في الفيوم خلال أول أيام شهر رمضان 2023 غدا الخميس الموافق 1 رمضان الموافق 23 مارس الجاري، فإنّ عدد ساعات الصوم تبلغ 13 ساعة و59 دقيقة، فيما يأتي موعد السحور في تمام الساعة 2:11، بينما يأتي موعد الإمساك في تمام 4:11 فجرًا، فيما يكون شروق الشمس في تمام الساعة 5:58.

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2023

وبحسب مواقيت الصلاة في الفيوم خلال أول أيام شهر رمضان، فإنّ موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2023، يأتي في تمام الساعة 4:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر أول يوم رمضان 2023

ويأتي موعد أذان الظهر أول يوم رمضان وفقًا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، في تمام الساعة الـ 12:03 ظهرًا.

موعد أذان العصر أول يوم رمضان 2023

ويأتي موعد أذان العصر أول أيام رمضان 2023 في محافظة الفيوم، في تمام الساعة 3:32 مساءً بحسب ما أعلنت عنه هيئة المساحة المصرية في إمساكية شهر رمضان المبارك 2023 لمحافظة الفيوم.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023

وجاء موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023، في تمام الساعة 6:10 مساءً.

موعد أذان العشاء أول يوم رمضان 2023

وفيما يخص موعد أذان العشاء أول يوم رمضان 2023، فإنّه يحل في تمام الساعة الـ 7:27، ويليه صلاة التراويح التي يحرص الكبير والصغير على أداؤها في جماعة بمختلف المساجد، والتي تزينت لاستقبال المصلين في مختلف مواقيت الصلاة والفروض طوال شهر رمضان المبارك.